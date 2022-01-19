Сейчас большое количество земель находятся в изношенном состоянии.

Кабинет министров утвердил порядок консервации земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Сейчас миллионы гектаров земель находятся в изношенном состоянии или деградированы, что требует их восстановления. Климат меняется, поэтому для эффективного землепользования земельные ресурсы также должны меняться и восстанавливаться. Например, там где была степь, сейчас возникает необходимость увеличения лесистости, в частности, для защиты почвы", - подчеркнул он.

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Также правительство одобрило Концепцию государственной целевой программы использования и охраны земель. Программа направлена на преодоление проблемы чрезмерного негативного и необдуманного воздействия на земельные ресурсы, что приводит к разного рода загрязнениям, истощению и деградации.

Орошение земель:

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года.

В мае 2021 года Минагрополитики сообщило, что при поддержке Европейского банка реконструкции и развития запускает пилотный проект по орошению сельскохозяйственных земель на юге страны, в частности, в Одесской области.

Рынок земли в Украине:

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

По итогам первых 6 месяцев деятельности рынка земли землевладельцы продали свои участки на общую сумму 5,3 млрд грн.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.