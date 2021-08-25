Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.

Резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые в мае текущего года достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Согласно данным организации в мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, а относительно прошлого года цены выросли почти на 40%.

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Одним из факторов роста этого индекса, стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые, он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года, которое лишь на 7,6 процента ниже его исторического максимума в номинальном выражении.

Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9 процента превысит объем производства 2020 года, причем самый большой прирост в 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом ожидается по кукурузе.

Как сообщал УНИАН, государственная служба статистики сообщила, что цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Как известно, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.

Автор: Анна Бредихина