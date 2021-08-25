Чем обернется для Украины рекордный рост цен на сырьевые товары

Мировые цен на газ, нефть, руду, продовольственные товары за последние месяцы на фоне постковидного экономического энтузиазма рынков выросли до рекордных значений. Это спровоцировало рост цен на товары и внутри страны. УНИАН попытался выяснить, что стало причиной этого скачка и как рост цен на сырье отразится на кошельках украинцев.

Мировая экономика восстанавливается после внезапного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Уже около года цены на чёрные и цветные металлы, газ, нефть, железную руду, а также зерно, кукурузу, масличные и другие сырьевые товары стремительно растут, подтягивая уровень цен на отечественном рынке.

Многие украинцы своими глазами видят результаты этих ценовых скачков, например, в виде возмутительных цен на подсолнечное масло и сахар, а также в платежках за газ и тепло.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в мае мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет: относительно прошлого года цены выросли почти на 40 процентов.

Читайте такжеFT: Глобальные цены сделали самый большой скачок за 10 лет и дальше будет еще хуже

Одним из ключевых факторов стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые, он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.

Говоря о непродовольственной группе товаров, в первом полугодии цена меди достигла 10 тысяч долларов за тонну впервые за последнее десятилетие, стоимость металла палладий превысила 3 тысячи долларов за унцию.

В тоже время, стоимость нефти выросла почти в три раза со времен начала пандемии и достигла уровня 65-70 долларов за баррель. А цена на газ на европейском рынке достигла рекордных 560 долларов за тысячу кубометров. Такого не было двадцать последних лет!

Также пошли вверх цены на руду черных и цветных металлов. Например, в конце прошлого года цена на железную руду перешагнула рекордную отметку в 164 доллара за тонну. Рост продолжается по сей день, и по состоянию на 15 августа на азиатских рынках за тонну этого сырья дают больше двухсот долларов.

Аналогичная ситуация происходит с ценами на сталь: стоимость стальной арматуры на рынках ЕС и в Китае достигает 700 долларов за тонну, за год увеличившись вдвое.

Наша страна в своем экспорте продолжает оставаться ориентированной на поставки на мировые рынки сырьевой продукции, поэтому нынешние высокие цены на сырье благоприятны для нашей экономики, что отмечают и украинские эксперты.

Например, самый большой украинский экспортер – аграрный сектор в прошлом году продал за рубеж продукции на 22,2 миллиарда долларов, увеличили экспорт и металлурги. Это поддержало украинскую гривню и увеличило поступления в украинский бюджет.

Однако, многие экономисты предупреждают, что рынки живут по своим правилам (часто циклично) и цены со временем пойдут вниз. И весь вопрос: когда это случиться и насколько глубоким будет падение?

Причины роста

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак объяснила читателям УНИАН, что рост стоимости сырьевых товаров был спровоцирован сразу несколькими факторами, связанными с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса.

Читайте такжеМировые цены на сырье начали снижаться после рекордного роста – эксперты

В частности, стремительный рост экономик многих стран привел к увеличению спроса на сырье. За время пандемии производство во многих отраслях сокращалось, поэтому объемы предложения были меньше, а на некоторых рынках даже начали говорить о вероятном дефиците.

С другой стороны, за время пандемии мировая экономика получила мощную инъекцию ликвидности, то есть увеличились денежные вливания со стороны Центральных банков.

В целом на программы поддержки в различных странах мира было направлено не менее 13 триллионов долларов. Это почти тринадцать процентов от денежной массы в мире по состоянию на середину прошлого года.

Часть этих средств неизбежно попала на биржи, что привело к стремительному росту сначала цен на акции технологических гигантов, которые, как считалось, меньше всего пострадают от коронакризиса. А затем, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, пошли вверх и цены на сырьевые товары.

"Последний фактор очень важен. Следует понимать, что на биржах торгуются не сами товары, а фьючерсные контракты, то есть обязательства отгрузить товар в определенную дату. То есть психологический фактор здесь играет очень важную роль. Когда миллионы частных инвесторов, тысячи фондов одновременно начинают скупать фьючерсы на, скажем, железную руду, ориентируясь на динамику ВВП Китая, она автоматически начинает дорожать. К этому следует добавить сотни миллиардов свободных долларов, попавших в экономику за время пандемии", - сказала Волуйчак.

Как рост цен на сырье отразится на Украине

Экономисты отмечают, что оживление украинской экономики, наблюдавшееся в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета.

За первые семь месяцев 2021 года он пополнился более чем на 680 миллиардов гривень и превысил аналогичный показатель 2020 года.

Произошло это преимущественно за счет роста таможенных и налоговых поступлений. И значительную роль в этом сыграло в условиях благоприятной конъюнктуры увеличение экспорта сырьевых товаров.

Экономист Волуйчак считает, что для Украины, как экономики с высокой долей сырьевой составляющей в ВВП, такой рост мировых цен - хорошая новость.

"Это приводит к ускоренному росту экономики, увеличению объема валютной выручки при том же физическом объеме экспорта. А следовательно - к укреплению гривни, которое мы наблюдаем", - сказала она.

Экономический эксперт аналитического центра "Змист" Игорь Петриченко сказал УНИАН, что рост сырьевых цен, с одной стороны, приводит к увеличению оттока из Украины валюты на увеличивающийся импорт энергоносителей, таких как газ и нефтепродукты, которые дорожают и внутри страны.

А с другой стороны, приводит к росту притока валюты от национального экспорта, так как сырье составляет в нем наибольшую долю.

"В сумме - эффект для Украины положительный, то есть рост притока валюты значительно больше роста оттока. Учитывая высокую степень корреляции нашего ВВП в долларовом эквиваленте и средних зарплат в долларах с притоком валюты в страну, такая ситуация будет означать значительный рост и ВВП, и зарплат в долларах уже в этом году", - сказал Петриченко.

Эта ситуация будет также облегчать Украине справляться с проблемой выплат по внешним долгам.

Читайте такжеНацбанк ухудшил оценку роста ВВП Украины во II квартале

Петриченко считает, что схожую ситуацию наша экономика переживала с 2000 по 2008 год, когда мир также переживал ценовое ралли на сырьевые товары.

"За этот период, хотя в стране значительно выросли цены, средние зарплаты в долларах выросли почти в восемь раз, а ВВП в долларах в шесть раз", - отметил он.

Обратной стороной медали является ускорение инфляции. Что украинцы наблюдают в последнее время.

Как сообщил на днях Госстат, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года выросла до 10,2 процента, ускорившись с 9,5 процента в июне. За январь-июль 2021 года инфляция в нашей стране составила 6,5 процента.

Как долго продлится цикл высоких цен

Финансовые аналитики и экономисты затрудняются дать точные прогнозы, насколько длительным будет цикл высоких цен на сырьевые товары. Но некоторые отмечают, что уже есть тенденция к их снижению.

Волуйчак отмечает, что уже несколько месяцев рост на товарных рынках замедлился. А по некоторым товарам даже отмечается снижение.

"Сейчас цены на сырьевые товары относительно стабильны. На мой взгляд, это, скорее, хорошая новость. Поскольку после очень быстрого роста весной существовали небезосновательные подозрения, что речь идет об очередном пузыре. Однако это не дает повода прогнозировать дальнейший рост или, наоборот, падение мировых цен на сырье. Даже малозаметная новость может привести к резким изменениям, поскольку психологический фактор играет очень существенную роль на биржевых торгах", - сказала Волуйчак.

В целом, эксперты считают, что не стоит ожидать длительный рост цен на мировых рынках.

Экономист Борис Кушнирук считает, что за трендом роста неизбежно наступит падение.

"Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает затем и украинская экономика. Потому обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее ", - сказал он.

Нынешние высокие цены на сырьевые товары – это последствия от эмиссии огромного количества денег, которые были влиты в экономику Центральными банками мира. Как только ключевые страны прекратят поддержку своих экономик, начнут сдуваться пузыри на финансовых рынках и это отразится на сырьевых активах.

Цены на мировых сырьевых рынках, похоже, уже стабилизировались и, возможно, уже через несколько месяцев они начнут снижаться, вместе с этим сократятся и валютные поступления в государственный бюджет Украины.

Нашей стране необходимо воспользоваться удачным моментом, направляя временный приток валютных поступлений от украинских экспортеров на модернизацию своей промышленности и экономические реформы.

В интересах государства и всех участников экономического процесса улучшать качество и экологическую составляющую продукции отечественных предприятий, повышать производительность и энергетическую эффективность, чтобы украинские товары осталась востребованными и приносили доходы при любых сюрпризах на мировом рынке.

Анна Бредихина

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter