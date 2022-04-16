Он продолжался с 26 февраля.

В Черниговской области снят запрет на продажу алкогольных напитков, который длился с 26 февраля.

Об этом в Telegram сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", – отметил он.

В то же время, председатель ОВА подчеркнул, что в случае необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.

Город героев Чернигов выстоял

Бои за Чернигов начались с первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину 24 февраля 2022 года.

Ежедневно Черниговская область подвергалась массированным обстрелам со стороны российской армии, а сам Чернигов – оказался разрушен на 70%. 2 апреля ВСУ сообщали об освобождении Чернигова от оккупантов, однако в области до сих пор происходят одиночные боевые столкновения и обстрелы.

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