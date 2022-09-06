Пострадавших в результате действий оккупантов нет.

Ночью враг обстрелял Николаевщину, попал в склад с зерном фермерского хозяйства.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 6 сентября, около 01:00 были обстрелы окраины с. Явкино Баштанской громады. Попали в склад с зерном фермерского хозяйства. В результате чего возник пожар. Пострадавших нет, по повреждениям информация уточняется", - сообщил он.

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Ким также подчеркнул, что продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.

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