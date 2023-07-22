Россия намерена модифицировать текущее соглашение с учетом своих требований, а не начинать переговоры по новому.

Россия манипулирует вопросом "зерновой сделки", поскольку имеет целью модифицировать текущее соглашение с учетом своих требований, а не начинать переговоры по новому. Как отмечают аналитики Института изучения войны, Россия стремится получить значительные уступки от Запада в этом вопросе.

Так, заместитель МИД России Сергей Вершинин утверждал, что меморандум от 22 июля 2022 года, который лежит в основе Черноморской зерновой инициативы, остается действительным, поскольку ни Россия, ни ООН не сообщили о прекращении действия меморандума.

Вершинин также оправдывал выход России из зернового соглашения, обвиняя украинские войска в использовании зерновых коридоров для проведения "террористических атак" против России, что согласуется с предыдущими нарративами российских чиновников и милблогеров, которые оправдывали выход России из соглашения в периоды его восстановления.

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"МИД России, вероятно, пытается утверждать, что Россия все еще де-юре является участником сделки, несмотря на ее выход из зерновой сделки, пытаясь оставить открытым канал для пересмотра зерновой сделки на более выгодных для себя условиях, а не вести переговоры по совершенно новой", - говорится в отчете ISW.

В ISW напомнили, что 19 июля Путин выдвинул ряд требований по возвращению России к соглашению, в частности отмену санкций на поставки российского зерна и удобрений и возобновление подключения российских банков, обслуживающих поставки продовольствия, к банковской системе SWIFT.

"Усиленные удары российских военных по украинской портовой и зерновой инфраструктуре и угрозы морской эскалации в Черном море, вероятно, имеют целью заставить Запад молчаливо согласиться на эти требования", - отметили аналитики.

Выход России из зернового соглашения - что известно

Россия 17 июля объявила о выходе из зернового соглашения, которое действовало с июля прошлого года. После этого российские войска начали бить по украинской портовой инфраструктуре на юге.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может вернуться к зерновому соглашению, если страны Запада пойдут на выполнение ее требований.

Напомним, Россия в частности требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания в РФ, разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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