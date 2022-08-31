Повышать цены на огурец украинским хозяйствам удается, прежде всего, за счет весьма ограниченного предложения.

На данный момент тепличный огурец крупным оптом уже поступает в продажу по 18-30 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

"Повышать цены на огурец украинским хозяйствам удается, прежде всего, за счет весьма ограниченного предложения. Выборки грунтового огурца довольно малообъемные из-за жары. В то же время поставки тепличной продукции также небольшие, поскольку к реализации огурца второго оборота пока приступили единичные комбинаты", - говорится в сообщении.

Відео дня:

При этом, по словам экспертов, спрос в данном сегменте довольно высокий.

Отмечается, что на данный момент тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем в 2 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Более того, игроки рынка уверены в дальнейшем удорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на данную продукцию. При этом компенсировать нехватку местной продукции за счет импортного огурца пока не удается.

Цены во время войны:

В мае 2022 года в Украине обвалились цены на огурцы и помидоры.

26 августа эксперты предупредили, что осенью пищевые продукты в стране будут дорожать и дальше.

29 августа эксперт рассказал, будет ли зимой дефицит продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: