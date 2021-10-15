Фермерским хозяйствам в первые три года после создания будет оказываться помощь за счет госбюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств.

Как сообщается на сайте президента, закон № 1788-IX Верховная Рада приняла 24 сентября 2021 года.

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Согласно пояснительной записке, закон уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.

Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

На такую помощь могут рассчитывать вновь созданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом министров Украины.

Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в частности на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Фермерам-хозяйственникам в возрасте до 35 лет включительно предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.

Как отметил министр агрополитики Роман Лещенко, с учетом аспектов земельной реформы и необходимости поддержки сферы, следующим шагом будет голосование в парламенте закона о фонде частичного гарантирования кредитов № 3202-Д, который предоставит молодым фермерам доступные финансовые инструменты для работы на земле.

Закон о фермерских хозяйствах:

21 сентября 2021 года семейные фермерские хозяйства впервые получили государственную компенсацию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

24 сентября 2021 года Рада приняла закон для развития фермерских хозяйств.

Автор: Екатерина Гирнык