Закон вводит ряд нововведений для помощи фермерским хозяйствам.

Верховная Рада приняла закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом закона "О стимулировании деятельности фермерских хозяйств" (№4046) проголосовали 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Закон уточняет состав земель фермерских хозяйств. Отныне такие земли могут состоять: из земельных участков, принадлежащих гражданам-членам фермерского хозяйства на праве собственности и / или пользования, а также земельных участков, принадлежащих фермерскому хозяйству.

Кроме того, закон расширяет перечень получателей помощи за счет государственного и местного бюджетов, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Также вводится отдельная программа поддержки фермерских хозяйств, руководители которых моложе 35 лет.

Целью принятия закона является легализация работы фермерских хозяйств. В пояснительной записке к документу сказано, что в Украине производством сельскохозяйственной продукции занимаются более 50 тыс. предприятий, 92% из которых - фермерские хозяйства.

"Кроме того, зарегистрировано около 4 млн личных хозяйств, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, реализуют излишки произведенной продукции за пределами организованного аграрного рынка и являются потенциальными семейными фермерскими хозяйствами", - сказано в записке.

Фермерские хозяйства и компенсация ЕСВ:

В сентябре семейные фермерские хозяйства впервые получили государственную компенсацию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Автор: Анна Нагорная