Посадка чеснока весной имеет свои особенности.

Чеснок является одной из важнейших овощных культур. Он бывает двух типов: озимый и яровой. Главное их отличие – в сроках посадки. Весной, в частности, сажают яровой чеснок.

Когда сажать яровой чеснок

Читайте такжеПосадка моркови 2021: когда и как сажать морковь для хорошего урожаяСажая чеснок весной в открытый грунт, следует соблюдать чередование других культур как предшественников. Для его выращивания необходима насыщенная органическими веществами земля. Лучше всего сажать чеснок после клубники, зеленого салата, латука. Хорошо будет расти он на участке, если до того на нем выращивали кабачки, бобовые культуры, капуста или огурцы.

Посадка ярового чеснока начинается, как только огород просохнет от снега и почва прогреется до 5 - 10ºC. Если в земле слишком много влаги – лучше дать возможность ей слегка просохнуть, чтобы чеснок не начал гнить. Обычно это конец марта – начало апреля.

Подготовка посадочного материала

Чеснок яровых сортов размножается зубчиками. Головки чеснока перед посадкой разбирают на зубчики. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить их кожуру.

Для посадки обычно берут самые крупные луковицы первого наружного ряда, а более мелкие можно посадить на зелень или просто съесть. Поврежденные сразу же следует отбраковать.

Существует также вариант проращивания зубчиков чеснока перед посадкой. Для этого берут уже подготовленные зубцы и заворачивают их во влажную ткань, кладут в холодильник и выдерживают 2-3 дня.

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю

Многие огородники во время высадки культур учитывают лунные фазы. Согласно лунному календарю, наиболее благоприятные дни для посадки чеснока весной: 17, 18, 24, 25, 29 апреля и 4, 6, 7 мая.

Как сажать чеснок

Посадка чеснока весной должна осуществляться во влажную почву.

Читайте такжеФинские ученые изобрели революционную "еду из воздуха" (видео)Чеснок сажают рядками, делая бороздки глубиной 4 см. Когда ямки готовы, в них выкладываются зубцы чеснока. Затем их засыпают почвой не более чем на 2-3 см. Сильно заглублять не нужно, потому что долго будет прорастать.

Зубчики раскладывают ростком кверху на расстоянии примерно 7-10 см друг от друга – яровому чесноку много места не нужно, ведь головки у него небольшие. Чтобы было удобно проводить прополку и рыхление, междурядья делают около 40 см.

После высадки чеснока, если земля не слишком влажная, поливают грядку. Рекомендуется также замульчировать ее, чтобы влага не очень быстро испарялась. Сделать это можно опилками или сеном.

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Автор: УНИАН