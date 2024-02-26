Около 900 тракторов заблокировали часть города, а полиция использовала против аграриев водометы.

В понедельник, 26 февраля, фермеры собрались на митинг в Брюсселе (Бельгия), где встречаются министры сельского хозяйства со всего Евросоюза, чтобы обсудить кризис в секторе. Протестующие требуют решить вопросы − от низких цен в супермаркетах до соглашений о свободной торговле, пишет Reuters.

Отмечается, что около 900 тракторов заблокировали часть Брюсселя, а полиция использовала против аграриев, которые бросали бутылки и яйца, водометы.

Еще одна акция протеста состоялась в понедельник в Мадриде, где фермеры со всей Испании дули в свистки, звонили в колокольчики и били в барабаны, призывая ЕС сократить бюрократическую волокиту и отменить некоторые изменения в совместной сельскохозяйственной политике (CAP).

Министры сельского хозяйства собрались в штаб-квартире Европейской комиссии, чтобы обсудить новый набор предложений ЕС по облегчению давления на фермеров, включая сокращение проверок и возможность освободить малые фермы от некоторых экологических стандартов.

Как пишет Bloomberg, фермеры пытались прорвать полицейские барьеры, когда они окружили главные офисы Европсоюза в Брюсселе и требовали большей поддержки от блока.

Это второй крупный протест в Брюсселе за последние недели, когда фермеры жалуются на бюрократические преграды, торговые соглашения, климатические правила и усилия помочь Украине продавать зерно.

Протесты польских фермеров

Польские фермеры еще в начале февраля возобновили протесты на границе с Украиной. По состоянию на 26 февраля продолжают блокировку движения для грузовых транспортных средств на шести направлениях. С украинской стороны это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

К тому же протесты на украинско-польской границе усилятся. Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить акции, которые приостановили в январе.

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