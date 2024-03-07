Польские протестующие не блокируют движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

По текущей информации, в очереди на украинско-польской границе на шести пунктах пропуска в очереди стоят около 2300 грузовых транспортных средств. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Больше всего в районах пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин". Протестующие продолжают полностью блокировать движение грузовиков на выезд из Украины на направлении "Ягодин". Сложной остается ситуация и на направлении "Шегини". С пятницы до понедельника там полностью блокировали движение транспорта, со вчерашнего дня начали пропускать мизерное количество грузовиков. За минувшие сутки в Украину заехали 20 грузовиков, а в сторону Польши - только 3", - отметил Демченко.

Спикер также сказал, что польские протестующие не блокируют движение для легковых автомобилей и автобусов.

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"Эти транспортные средства свободно пересекают границу в обе стороны. Конечно, люди напуганы теми действиями, которые совершали фермеры ранее. Например, 20 февраля они на трех направлениях полностью блокировали движение для всех видов транспорта. Но это продолжалось всего несколько дней, в дальнейшем такого не было", - пояснил Демченко.

По его словам, в ГПСУ также не видят преград для движения гуманитарных и военных грузов, которые едут в Украину.

"По гуманитарным грузам и другим важным для Украины, мы видим на наших пунктах пропуска, что такие грузы прибывают на территорию Украины. Они имеют возможность проезда через эти блокадные места. Но удается ли беспрепятственно проехать через эти места - мне сложно дать оценку", - отметил Демченко.

Ситуация на границе Польши с Украиной: что известно

С 9 февраля польские фермеры возобновили блокирование границы с Украиной. Они требуют ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и выхода Польши из так называемого "зеленого" соглашения ЕС.

Накануне была информация, что из-за блокирования границы, в Украину не могут попасть гуманитарные и военные грузы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на границе с Польшей не было зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники и гуманитарной помощи.

По словам нардепа Ярослава Железняка, только в феврале 2023 года из-за блокады украинско-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд грн.

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