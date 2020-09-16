Также сократилось поголовье свиней - на 2%, овец и коз - на 6,4%.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 сентября 2020 года составило 3,408 млн голов, что на 6,4% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 1,768 млн голов, что на 6,2% меньше, чем на 1 сентября прошлого года.

Поголовье свиней сократилось на 2% и на отчетную дату составило 6,16 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 6,4% и составило 1,41 млн голов.

Также сообщается, что поголовье птицы сократилось на 4,1% по сравнению с данными на 1 сентября прошлого года – до 254,7 млн голов.

Предыдущие показатели

По данным Госстата, за 2019 год поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 5,7% и на 1 января 2020 года составляло 3,14 млн голов, свиней - на 4,9%, до 5,7 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,7% – до 1,2 млн голов, а поголовье птицы увеличилось на 3,6% – до 219,3 млн голов.

Производство молока, мяса и яиц

По состоянию на 15 января 2020 года Украина сократила производство молока, яиц и мяса. С начала года было произведено 2,14 миллиона тонн мяса и 6,45 миллиона тонн молока.

Объем производства молока в Украине в январе-августе 2020 года составил 6,45 миллиона тонн, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Анна Нагорная