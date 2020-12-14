Картофель подешевел по сравнению с декабрем прошлого года на 33%.

В Украине в декабре текущего года подешевели овощи борщового набора, тогда как крупы, яйца и мясо, кроме курятины, подорожали по сравнению с декабрем 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В частности, картофель подешевел по сравнению с декабрем прошлого года на 33% (до 7,42 грн/кг), капуста - на 25% (до 3,84 грн/кг), морковь - на 18% (до 5,20 грн/кг), свекла - на 24% (до 4,66 грн/кг), а лук - на 39% (до 4,54 грн/кг).

При этом за год в Украине подорожали большинство видов круп: гречневая - на 50% (до 31,49 грн/кг), кукурузная - на 36% (до 10,98 грн/кг), ячменная - на 25% (до 9,59 грн/кг).

Подсолнечное масло выросло в цене на 23% (до 33,13 грн), а сахар - на 37% (до 16,35 грн/кг).

Также в Украине подорожала почти вся продукция животноводства. Яйца подорожали на 14%, сливочное масло - на 11%, молоко - на 10%.

Из мяса больше всего за год подорожала говядина - на 14% (до 97,23 грн/кг), также на 2% подорожала свинина (до 83,13 грн/кг).

Курятина, напротив, подешевела на 5% - до 46,42 грн/кг.

Прогноз

2 декабря 2020 года эксперты прогнозировали, что введение в Украине полного локдауна может спровоцировать изменение ценовой политики на определенные группы товаров. По мнению экспертов, сокращение спроса может привести к уменьшению цен на одежду, а вот продукты будут дорожать независимо от введения ограничений.

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Автор: Анна Нагорная