По мнению экспертов, сокращение спроса может привести к уменьшению цен на одежду, а вот продукты будут дорожать независимо от введения ограничений.

Введение в Украине полного локдауна может спровоцировать изменение ценовой политики на определенные группы товаров.

Такое мнение ТСН.ua высказали ряд экспертов.

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Сокращение спроса может привести к уменьшению цен на продукты и товары, как, например, это происходит с одеждой, когда большой потребности в ней у людей, работающих из дома, нет. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, который считает, что локдаун не окажет влияние на цены на продукты.

"Мы увидели, что на самом деле даже жесткий формат, который был весной, он никак не повлиял на цены. Ни положительно, ни отрицательно. Существенное влияние на цены сейчас имеют два фактора: один — это девальвация даже не гривни к доллару, потому что она состоялась и гривна стабилизировалась на уровне 27,5-28,5, а скорее девальвация доллара к евро, поскольку много всего мы импортируем из зоны евро", - отметил эксперт.

"Мы видим по товарам, продуктам питания, лекарствам, которые закупаются в Европе в евро, что на девальвацию, состоявшуюся к доллару, условно, на 10%, наложилась девальвация к евро еще 15% и, соответственно, это дало заметный рост. Второе — это то, что мы в этом году получаем меньший урожай зерновых и многих других культур и сначала мы получаем рост цен на то, что производится непосредственно из зерна, а затем на мясо, молоко из-за недостатка кормов", — заявил Вышлинский.

В свою очередь руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики (KSE) Юрий Шоломицкий считает, что рост цен на продукты от локдауна не будет зависеть. По прогнозам Киевской школы экономики, за год цены на продовольственные товары в среднем вырастут на 4% и карантин на эти показатели не повлияет. "Цены растут равномерно. На некоторые продовольственные товары движение довольно сильное. Но это зависит от урожая. Это, например, подсолнечное масло. До 4% за год по прогнозам рост. Так должно и остаться", — прогнозирует Шоломицкий.

Однако президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса считает, что, несмотря на плохой урожай, снижение спроса из-за закрытия ресторанов и продуктовых базаров может привести к падению цен на те продукты, которые сложно хранить. Это, по мнению эксперта, ударит по аграриям, однако, ощутимых скачков в сторону увеличения цены на продукты отечественного производства ожидать не стоит.

Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" объяснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауна достаточно сложно, так как для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

1 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун.

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Автор: УНИАН