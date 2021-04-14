Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на территории частного свинохозяйства.

В Черновицкой области в фермерском хозяйстве «Котелево», расположенном в селе Котелево Днестровского района, зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.

Читайте такжеНа Виннитчине новая вспышка чумы свиней: введен карантинКак сообщила УНИАН начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в области Анжела Косован, в период с 11 по 13 апреля погибли более 400 свиней: 100 свиноматок и 320 голов молодняка.

По ее словам, лабораторные исследования установили, что причиной гибели стала африканская чума свиней.

Теперь, как отметила Косован, в селе придется уничтожить 21 тысячу свиней.

Также чиновница добавила, что сегодня утром по поводу этой ситуации состоялось экстренное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. На нем решили определить указанное свинохозяйство эпизоотическим очагом африканской чумы свиней и наложить карантин на это хозяйство. Кроме того, комиссия определила карантинной зоной (3-километровую зону от линии вспышки) населенный пункт Котелево.

Что известно об африканской чуме свиней

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней.

Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от заболевания нет.

Почти все поголовье больных свиней гибнет.

Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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Автор: Николай Кобылюк