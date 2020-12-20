Основными поставщиками новогодних фруктов на украинский рынок выступают Грузия и Турция, также завозится данная продукция и из Египта.

В канун новогодних праздников в Украине зафиксирован рост цен на цитрусовые.

Об этом сообщает EastFruit.

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Как отмечают операторы рынка, увеличение заинтересованности в приобретении данных цитрусовых со стороны оптовых компаний и розничных сетей в Украине традиционно наблюдается накануне новогодних праздников. За счет этого украинским импортерам уже удалось повысить цену на мандарины и апельсины, несмотря на сезонное увеличение поставок данных фруктов.

Так, за неделю мандарины подорожали в среднем на 10%. И на сегодняшний день отпускные цены на данные цитрусовые варьируются в пределах 26-48 грн/кг($0,93-1,73/кг).

Апельсины на данный момент поступают в продажу по 33-55 грн/кг($1,19-1,98/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Пик поставок, как собственно и продаж данных цитрусовых в Украине традиционно приходится на декабрь. Основными поставщиками новогодних фруктов на украинский рынок выступают Грузия и Турция, также завозится данная продукция и из Египта.

Стоит отметить, что в аналогичный прошлогодний период стоимость мандаринов озвучивалась в среднем на 16% дешевле, чем сегодня. Апельсины за год подорожали в среднем на 30%. Такую ценовую разницу, ключевые игроки рынка, объясняют годовым изменениям курса доллара по отношению гривне.

Цены на лимоны

В декабре 2020 года в Украине выросли цены на лимоны. Турция, которая является крупнейшим поставщиком лимонов в Украину, сократила поставки. Это в результате привело к росту цен. Кроме того, на ценники повлияли повышение спроса оптовых компаний и розничных сетей. При этом закупочная цена на данные цитрусовые на внешнем рынке также выросла, что тоже способствовало подорожанию лимонов на украинском рынке.

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Автор: УНИАН