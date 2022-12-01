Эксперты отметили, что особым спросом при оформлении заказов для подарочных наборов пользуются крепкие элитные напитки.

Алкогольная продукция в Украине в годовом эквиваленте подорожала в среднем на 49%, а популярные кондитерские изделия - на 40%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, аналитики которого проанализировали как за год изменилась цена на популярные составляющие новогодних корпоративных подарков.

"Особым спросом при оформлении заказов для подарочных наборов пользуются крепкие элитные напитки: виски, ром, бренди и коньяк. Преимущественно покупают марки популярных брендов, таких как: Bacardi, Captain Morgan, Jameson, Jack daniel's, Chivas Regal, Hennessy, Ararat и Shabo", - отметили эксперты.

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По их подсчетам, больше всего на полках ритейлеров подскочила цена на продукцию ТМ Captain Morgan - в конце ноября 2021 года бутылка белого рома объемом 0,7 л стоила в среднем 287,9 грн, тогда как по состоянию на 28 ноября 2022 года стоит 538 грн. Вместе с тем меньше всего выросла цена на коньяк ТМ Hennessy - стоимость напитка объемом 0,5 л повысилась на 31%, а литровая бутылка обойдется в этом году дороже на 20%.

По наблюдениям экспертов, чаще всего для комплектации наборов традиционное шампанское покупали от брендов: ТМ Fiorelli, ТМ Latinium, ТМ Martini, ТМ Freixenet, ТМ Shabo и ТМ "Артемовское". За год цены на эту продукцию увеличились на от 22% до 91%.

"Проанализировав онлайн-заказ бизнес-клиентов Zakaz.ua, выяснилось, что накануне прошлого Нового года больше всего для подарочных наборов покупали конфеты в коробках следующих известных брендов: ТМ Roshen, ТМ Raffaello, ТМ Ferrero Rocher, ТМ "ABK", ТМ "Свиточ" и ТМ Millennium. Особой популярностью пользовались сладости "Вечерний Киев" и Raffaello. В этом году стоимость позиций, на которую был зафиксирован ажиотаж, подорожала от минимальных 4% до максимальных 83%", - говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что в декабре ценовая ситуация может кардинально измениться в лучшую сторону и позволить сэкономить, ведь традиционно ритейлеры будут предлагать выгодные акции на сладости и алкоголь. Например, в прошлом году на полочках супермаркетов на ряд товаров фиксировались скидки от 5% до 50%.

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