Турция, которая является крупнейшим поставщиком лимонов в Украину, сократила поставки.

На украинских рынках выросла стоимость цитрусовых - лимонов.

Об этом сообщает ТСН.uа.

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"Стоимость лимонов за неделю выросла на 22%. Сейчас этот фрукт предлагают за 30-50 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.

Турция, которая является крупнейшим поставщиком лимонов в Украину, сократила поставки. Это в результате привело к росту цен. Кроме того, на ценники повлияли повышение спроса оптовых компаний и розничных сетей. При этом закупочная цена на данные цитрусовые на внешнем рынке также выросла, что тоже способствовало подорожанию лимонов на украинском рынке.

"Сейчас лимоны в Украине в среднем стоят на четверть дороже, чем в начале декабря прошлого года", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Ранее в Государственной службе статистики рассказали, что за последний год стоимость овощей борщового набора упала на четверть. Всего килограмм картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты будут стоить около 35 гривень.

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Автор: УНИАН