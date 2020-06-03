С украинского рынка уходит еще один сервис доставки еды

Инвесторы планируют продать компанию или закрыть ее в ближайшее время.

Сервис доставки Меnu.ua (ранее - Eda.ua) уходит с украинского рынка. Инвесторы рассматривают два варианта развития событий - продажа сервиса или его полное закрытие.

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Об этом сообщает НВ.

"Окончательное решение совет компании примет 8 июня", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на двух партнеров сервиса, издание также сообщает, что сервис не выплачивает деньги за заказы. Керобян признал задолженность компании перед некоторыми партнерами в размере 220 тысяч долларов и пообещал выплатить долги в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что решение об уходе с украинского рынка было принято во время пандемии коронавируса. Несмотря на незначительный рост во время карантина, компания все еще оставалась убыточной. Ежемесячные инвестиции составляли порядка 100 тысяч долларов.

"Мы уйдем с убытками из Украины. Другой вопрос - с какими. Хотя до марта у нас и мысли не было уходить с рынка. Мы были близки к большому раунду инвестиций в размере 15 миллионов долларов. Большая часть должна была быть направлена на развитие сервиса в Украине, а также открытия во всех странах присутствия нового направления - dark stores (магазины, ориентированные на доставку)", - Керобян.

Однако, потенциальный партнер Меnu.ua потерял часть инвестиций на обвале рынков в США и отказался от вложений в сервис доставки.

На данный момент на покупку Меnu.ua претендуют 3−4 компании. Среди претендентов на покупку - одна из крупнейших сетей супермаркетов в Украине.

Компания из Армении Menu Group вышла на украинский рынок Украины в июле 2019 года, купив агрегатор Eda.ua за 1 миллион долларов путем обмена акций.

Созданный на основе агрегатора сервис доставки запустился в Киеве в октябре2019 года под брендом Menu.ua. В конце февраля 2020 запустился в Днепре, предлагая пользователям бесплатную доставку. По словам Керобяна, в развитие сервисов в Украине инвестировали больше 1,5 миллиона долларов. Часть средств пошла на выплату долгов, которые были у Eda.ua.

Как сообщал УНИАН, ранее о своих планах уйти из Украины заявил другой сервис по доставке еды Uber Eats.

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