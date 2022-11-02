Михаил Подоляк отметил, что Путин уступает более сильным лидерам.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уступает более сильным лидерам, поэтому он возобновил участие России в "зерновом соглашении". Одну из главных ролей сыграла Турция.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отметил, что западные лидеры должны понять, что Путин уступает людям с сильной позицией.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", - указал политик.

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Зерновое соглашение 2022 - что известно

29 октября Россия решила прекратить участие в "зерновом соглашении", якобы из-за атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит "зерновую инициативу".

ООН и Турция согласовали движение судов, поэтому 31 октября из украинских портов вышли 12 кораблей, на борту которых находилось 354,5 тысячи тонн продукции.

По данным Мининфраструктуры, за три месяца "зернового соглашения" 422 судна экспортировали почти 10 миллионов тонн агропродукции.

2 октября в Москве заявили, что возобновляют участие в зерновой сделке.

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