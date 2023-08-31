На фоне полномасштабного вторжения в Украину, Россия похитила около шесть миллионов тонн украинского зерна, собранного в 2022 году.
Об этом говорится в докладе Конгресса США, который основан на данных американской разведки, спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.
Как говорится в материале, грузовые суда, которые использовались для транспортировки украденного зерна с оккупированных Россией территорий в 2022 году, курсировали вдоль побережья Турции для доставки грузов в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.
Кража украинского зерна
По состоянию на 17 июня 2022 года Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе, находящихся под западными санкциями.
В октябре 2022 года сообщалось о том, что Россия собирается украсть еще миллионы тонн украинского зерна. Окупанты планировали получить за счет нелегального экспорта зерна около 600 миллионов долларов.
Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию, а также пострадавшим от засухи странам Африки.