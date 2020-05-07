Коронавирус в Украине: правительство разработало рекомендации для животноводов
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с Госпродпотребслужбой и представителями бизнеса разработали рекомендации для производителей животноводческой продукции для недопущения распространения возбудителя коронавирусной болезни COVID-19.
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Как сообщает пресс-служба министерства, рекомендации нацелены на предприятия по выращиванию, содержанию, забою, переработке и производству пищевых продуктов животного происхождения и содержат информацию о возможных действиях в условиях распространения COVID-19.
"Рекомендации содержат: информацию о болезни COVID-19; симптомы и пути инфицирования; гигиену, профилактические санитарные и противоэпидемические мероприятия; дополнительные меры для поддержки целостности пищевых цепочек и обеспечения бесперебойной поставки безопасных пищевых продуктов конечным потребителям", - говорится в сообщении.
В частности, предприятиям рекомендуется обеспечить работников средствами защиты (масками и перчатками), при этом уточняется, что их необязательно носить сотрудникам без симптомов коронавируса. При этом персонал с симптомами болезни рекомендуется отстранить от работы.
Отмечается, что рекомендации не являются нормативно-правовым актом и не имеют обязательный характер.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в первом квартале 2020 года Украина увеличила производство мяса на 2,9%, яиц и молока сократила на 0,1% и 2,8% соответственно.
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