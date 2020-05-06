Украина с начала года увеличила импорт курятины в полтора раза

Экспорт курятины вырос на 11,5% - до почти 200 миллионов долларов.

Украина за четыре месяца 2020 года увеличила импорт курятины до 16,1 миллиона долларов, что на 46,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года (10,9 миллиона долларов).

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Основными поставщиками мяса птицы в Украину за указанный период были Польша (56% всех закупок) и Венгрия (более 25%).

В то же время экспорт курятины из Украины вырос на 11,5% – до почти 200 миллионов долларов. Больше всего курятины экспортировалось в Нидерланды (18%), Саудовскую Аравию (15%) и Германию (14,5%).

Кроме того, в январе-апреле Украина сократила экспорт яиц почти на 30% – до 33,4 миллиона долларов (с 47,5 миллиона долларов в январе-апреле 2019 года).

Импорт яиц сократился в 2,5 раза – до 3,08 миллиона долларов с 7,9 миллиона долларов в прошлом году. Основными покупателями украинских яиц в январе-апреле были Объединенные Арабские Эмираты (31% поставок), Латвия (12%) и Саудовская Аравия (11%).

Как сообщал УНИАН, в апреле Антимонопольный комитет рекомендовал крупнейшему производителю курятины в Украине агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт" (МХП) воздержаться от чрезмерного экспорта курятины за границу, чтобы избежать дефицита в Украине.

В то же время правительство не планирует на время карантина, который продлится в Украине минимум до 22 мая, ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций.