Эксперты утверждают, что 2021 был аномальным с точки зрения роста цен на эту ягоду.

В Украине значительно возросла цена на малину. Не последним фактором в этом вопросе стала новая волна пандемии коронавируса и другие сезонные заболевания.

Как рассказали производители в комментарии AgroPortal, малина - очень популярный народный метод лечения.

"Кто-то кашляет, COVID-19 вызывает температурный всплеск. Как только горло заболит, температура - украинцы всегда пьют чай с малиной или с лимоном", - рассказывает фермер-ягодник из Жмеринки Александр Волков.

Так, в Винницкой области малину в 2021 году фермеры продавали вдвое дороже, чем годом ранее.

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"В последний сезон продавали ягоду по 120 грн / кг. Это оптовые цены - оптовики забирали. Цены стали расти с середины августа, когда начали плодоносить осенние ремонтантные сорта", — вспоминает фермер.

Эксперты утверждают, что 2021 год был аномальным с точки зрения роста цен на малину.

"То, что малина будет дорогой, было ясно уже в июне-июле 2021 года. К тому моменту она уже была дороже, чем год назад. В среднем это были цены на уровне 3,5 евро/кг. Это экспортная цена в Европу на целую замороженную малину так называемого экстракласса", - говорит президент Украинской ассоциации фруктов и овощей (UPOA) Тарас Баштанник.

По его словам, в 2020 году в тот же период малина стоила не более 2,30 евро / кг. То есть цена, фактически увеличилась в 1,5 раза. Следующая малина начала идти вверх. По состоянию на начало октября 2021 года цена поднялась до 5-5,50 евро / кг.

Сегодня спрос значительно уменьшился.

"Цена на малину уменьшилась и люди спохватились. Сегодня малину не так легко продать, особенно в больших партиях 60-100 тонн. Я думаю, что в следующем сезоне малина будет достаточно дорогой, но спрос на нее будет вялым", - говорит эксперт.

Ранее эксперты назвали преимущества употребления малины.

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