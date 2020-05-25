Roshen судится с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка"

Российская компания хочет добиться, чтобы суд не разрешил корпорации Roshen зарегистрировать вижуал этикетки для конфет "Ромашка" украинского производства.

Украинская кондитерская корпорация Roshen и российская кондитерская компания "Рот-Фронт" спорят в Европейском суде по использованию этикетки для конфет "Ромашка" с изображением цветов ромашки.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что российская компания хочет добиться, чтобы суд не разрешил корпорации Roshen зарегистрировать вижуал этикетки для конфет "Ромашка" украинского производства, в котором использованы цветы ромашки.

"В решении суда от 13 мая говорится о том, что "Рот-Фронт" просит Общий суд ЕС отменить решение об отклонении своего возражения, поданного в 2017 году против европейской заявки корпорации Roshen на регистрацию внешнего вида этикетки с графическими элементами в виде цветов ромашки в качестве знака", - пишет издание.

Согласно материалам дела, спор между "Рот-Фронт" и Roshen началась в 2017 году - тогда российская компания подала оппозицию против европейской заявки от Roshen, которую та подала в 2016 году.

"Рот Фронт", в частности, заявил, что заявка Roshen вызовет путаницу у потребителей относительно производителя товара.

В июле 2018 года отдел оппозиции удовлетворил просьбу "Рот-Фронт" и отклонил заявку Roshen.

В сентябре 2018 года Roshen обжаловала это решение. А в ноябре 2018 года решение отдела оппозиции об отклонении заявки Roshen аннулировали. Претензии "Рот-Фронт" отклонили, заявив, что внешняя схожесть двух знаков не высокая, что исключает путаницу потребителей.

"В решении от 13 мая 2020 года суд постановил взыскать судебные издержки компании "Рот-Фронт" Бюро интеллектуальной собственности ЕС, корпорация Roshen свои судебные издержки оплачивает самостоятельно", - говорится в сообщении.

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