Битва тортов: Roshen через суд получила монополию на красную ленту

Суд обязал Кабмин зарегистрировать за корпорацией Roshen право на красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" о регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий".

Об этом свидетельствует решение суда от 3 июня, пишут "Наші гроші".

Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является – красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

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Под действие знака, в частности, подпадают пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, самоклеющиеся или самоклеящиеся ленты; упаковочные нерезиновые, непластмассовые, не бумажные или картонные материалы, неметаллические ленты, веревки, нитки для обертывания и упаковки. Таким образом в Roshen решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета.

Принимая это решение, суд признал недействительными заключение "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Антимонопольный комитет Украины по инициативе корпорации "Рошен" оштрафовал на 219 тысяч гривен компанию "Киевхлеб" за использование в своей деятельности оформление упаковки торта "Золотой ключик", похожего на оформление кондитерского изделия корпорации.

Корпорация Roshen является одним из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).