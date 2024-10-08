Отмечается, что цены на картошку будут только расти.

Цены на картофель в Украине будут расти и дальше. Стоимость овоща может доходить до 60 гривен за килограмм.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал Украинскому радио, что на данный момент цена на овощ находится в диапазоне 19-22 гривен, а в магазинах - 30-35 гривен за килограмм.

По его словам, летняя засуха и твердая почва помешала собрать урожай в отдельных областях, и фермеры пытаются дособрать овощ в октябре, что не типично. В связи с этим, он считает, что цены на картофель будут расти.

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"Цены, скорее всего, с наступлением холодов будут расти. Ведь не только картофель, но и лук, морковь также нуждаются в дополнительных расходах при хранении. Но если с хранилищами картофеля в этом сезоне вопрос более или менее решен, то с другой продукцией немного сложнее", - отметил эксперт.

При этом он считает, что, скорее всего, в апреле большая часть продукции в магазинах будет импортной.

"Для конечного потребителя со всеми затратами того же супермаркета, который также имеет свою наценку, я думаю, что мы можем спокойно подойти к 50 грн за килограмм, это точно. То есть 50-55 грн – это цена, которая может быть за килограмм картофеля, но это столь оптимистичный вариант. Реалистичный может быть даже немного больше, то есть и 60 грн", - подытожил Гопка.

Цены на картошку в Украине - главные новости

В Украине не утихает ажиотаж вокруг картофеля. Рост цен провоцирует снижение урожая и качества овоща из-за неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что украинские фермеры предлагают к продаже картофель по 17-25 грн/кг, причем только за последнюю неделю цена в Украине выросла в среднем на 19%.

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