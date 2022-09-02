Средства выделены по бюджетной программе "Предоставление грантов для создания или развития бизнеса".

Кабинет министров выделил более 14,5 млн грн для предоставления грантов на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено в пределах общего объема средств, установленного распоряжением КМУ от 21.06.2022 "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления грантов с целью создания или развития бизнеса", Министерству экономики 14 530 тыс. гривен по бюджетной программе "Предоставление грантов для создания или развития бизнеса" для предоставления грантов на создание или развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства", - говорится в сообщении.

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Гранты для бизнеса:

7 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

21 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство начало реализацию нового проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

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