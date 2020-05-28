Объем инвестиций в аграрный сектор сократился на 35% - один из крупнейших спадов за пять лет

Наибольшее снижение объемов инвестиций зафиксировано в сфере лесного хозяйства и лесозаготовки.

В январе-марте 2020 года объем вложений в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении связанных с ними услуг уменьшился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 35% - до 7 млрд грн.

Читайте такжеИнвестиции в украинскую экономику сократились более чем на треть

Об этом сообщается в релизе Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

«Сокращение инвестиций в аграрный сектор экономики на 35,3%, которое произошло за три месяца 2020 года, - это один из крупнейших спадов капиталовложений за последние 5 лет после начала военных действий на востоке Украины и временной потери территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей», - приводятся в релизе слова заведующего отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Александра Захарчука.

Наибольшее снижение объемов инвестиций в агропромышленной сфере, по данным релиза, зафиксировано в сфере лесного хозяйства и лесозаготовки. По сравнению с первым кварталом 2019 года капиталовложения уменьшились на 67,1% - до 33,5 млн грн.

«Такую динамику можно было бы связать с карантинными ограничениями, которые ввело правительство из-за пандемии коронавируса. Однако спад инвестиционного обеспечения произошел еще раньше - в 2019 году. Он является следствием непоследовательной и несовершенной инвестиционной политики государства в аграрной сфере, в которой преобладают принципы остаточного выделения бюджетных средств на инвестиционные мероприятия в сельском хозяйстве», - отметил Захарчук.

Он считает, что для улучшения инвестиционного обеспечения сельского хозяйства государству следует сконцентрировать усилия на реализации мер по повышению эффективности деятельности агропредприятий и созданию действенного механизма государственной поддержки инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Эксперт отметил, что, по данным Государственной службы статистики, общие капитальные инвестиции в национальную экономику государства составили лишь 76,9 млрд грн, что на 29% меньше показателя в 108,3 млрд грн за соответствующий период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, правительство полностью сохранило сумму государственной поддержки аграриев на 2020 год после внесения в бюджет изменений, необходимых для борьбы с распространением коронавируса в Украине. В частности, в бюджете заложены расходы в сумме 4 млрд грн по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация стоимости сельхозтехники и компенсация процентов по кредитам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram