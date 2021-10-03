Предполагается, что поголовье скота будет сокращено на 30%.

Власти Нидерландов приняли решение о сокращении в стране поголовья скота для уменьшения выбросов аммиака.

Об этом сообщает The Guardian.

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Предполагается, что поголовье скота будет сокращено на 30%.

Как пишет издание, министерство финансов и сельского хозяйства Нидерландов составили два предложения, которые принуждают фермеров продавать права на выбросы и свою землю государству, если это необходимо.

В Нидерландах одна из крупнейших в Европе отраслей животноводства с более чем 100 млн голов КРС, кур и свиней. Страна также является крупнейшим экспортером мяса в ЕС.

Экологи поддержали план. "Это шаг в правильном направлении, — сказал активист организации "Друзья Земли" Брем Ван Лир. — Мы сделали бы больше, чтобы помочь фермерам перейти к устойчивому сельскому хозяйству".

Однако, фермерские группы уже продолжительное время блокируют дороги тракторами в знак протеста против сокращения поголовья скота.

Борьба с парниковыми газами:

Выбросы парниковых газов от животноводства в Евросоюзе составляют 17% от общего объема выбросов в ЕС и наносят больше вреда климату, чем все автомобили, которые находятся в использовании.

В настоящее время Евросоюз работает над новым законодательством о климате, которое обновляет климатические цели и определит сельскохозяйственную политику ЕС на следующие семь лет.

Greenpeace Europe надеется, что Европа сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного земледелия. Сокращение животноводства на 50% приведет к сокращению выбросов CO2 на 250 млн тонн, отмечает организация.

Автор: Елена Коваленко