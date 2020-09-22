Выбросы парниковых газов от животноводства в Евросоюзе составляют 17% от общего объема выбросов в ЕС и наносят больше вреда климату, чем все автомобили, которые находятся в использовании.
Читайте такжеУченые заявили о вреде fast fashion для окружающей средыОб этом говорится в исследовании Greenpeace, сообщает "Европейская правда"со ссылкой на RTBF. Собранные данные показывают, что выбросы от животноводства увеличились на 39 млн тонн CO2 (+6%) в период с 2007 по 2018 год. Это эквивалентно увеличению на 8,4 млн автомобилей на европейских дорогах, сравнивает Greenpeace.
Животные на европейских фермах производят 502 млн тонн CO2 в год.
С учетом косвенных выбросов, таких как выбросы от производства мяса, сельскохозяйственных культур, вырубки лесов, речь идет о выбросах в размере 704 млн тонн CO2.
В настоящее время Евросоюз работает над новым законодательством о климате, которое обновляет климатические цели и определит сельскохозяйственную политику ЕС на следующие семь лет.
Greenpeace Europe надеется, что Европа сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного земледелия. Сокращение животноводства на 50% приведет к сокращению выбросов CO2 на 250 млн тонн, отмечает организация.
"Европейские лидеры слишком долго игнорировали влияние животноводства на климат. Наука поняла, как и цифры: мы не сможем предотвратить наихудшие климатические изменения, если политика будет продолжать защищать промышленное производство мяса и молочных продуктов", - отметил директор сельскохозяйственного подразделения Greenpeace Марко Контиеро.
Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов в странах ЕС на 55% к 2030 году.
Новости по теме:
- Greenpeace раскритиковал Меркель за торможение политики ЕС по климату
- Greenpeace назвал главных загрязнителей планеты
- Greenpeace: Россия скрывает реальные масштабы радиации после ядерного взрыва на ракетных испытаниях
- Активисты Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе перед саммитом ЕС (фоторепортаж)
- "Это мусор": президент Бразилии резко высказался о Greenpeace
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram