Животные на европейских фермах производят 502 млн тонн CO2 в год.

Выбросы парниковых газов от животноводства в Евросоюзе составляют 17% от общего объема выбросов в ЕС и наносят больше вреда климату, чем все автомобили, которые находятся в использовании.

Читайте такжеУченые заявили о вреде fast fashion для окружающей средыОб этом говорится в исследовании Greenpeace, сообщает "Европейская правда"со ссылкой на RTBF. Собранные данные показывают, что выбросы от животноводства увеличились на 39 млн тонн CO2 (+6%) в период с 2007 по 2018 год. Это эквивалентно увеличению на 8,4 млн автомобилей на европейских дорогах, сравнивает Greenpeace.

Животные на европейских фермах производят 502 млн тонн CO2 в год.

С учетом косвенных выбросов, таких как выбросы от производства мяса, сельскохозяйственных культур, вырубки лесов, речь идет о выбросах в размере 704 млн тонн CO2.

В настоящее время Евросоюз работает над новым законодательством о климате, которое обновляет климатические цели и определит сельскохозяйственную политику ЕС на следующие семь лет.

Greenpeace Europe надеется, что Европа сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного земледелия. Сокращение животноводства на 50% приведет к сокращению выбросов CO2 на 250 млн тонн, отмечает организация.

"Европейские лидеры слишком долго игнорировали влияние животноводства на климат. Наука поняла, как и цифры: мы не сможем предотвратить наихудшие климатические изменения, если политика будет продолжать защищать промышленное производство мяса и молочных продуктов", - отметил директор сельскохозяйственного подразделения Greenpeace Марко Контиеро.

Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов в странах ЕС на 55% к 2030 году.

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Автор: УНИАН