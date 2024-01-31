В 2023 году Украина экспортировала агропродовольства на сумму 22,1 млрд долларов.

В 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% 2022 года, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости нашего государства.

Как сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, характерной чертой прошлого года для отечественного аграрного сектора стало замедление темпов снижения оборота внешней торговли.

"Если в 2022 году против 2021 года в результате сокращения как экспорта, так и импорта, он уменьшился на сумму более 6 млрд долларов сша, то в прошлом году относительно 2022 года оборот импортно-экспортных операций уменьшился лишь на 0,7 млрд. долларов сша", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что даже в условиях войны отечественные экспортеры продолжают ставить рекорды по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки. Так, по итогам 2023 года, зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта замороженных ягод и других фруктов - 87 тыс. тонн, который превысил рекорд 2022 года в объеме в 84 тыс. тонн.

В целом, по данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 2023 года Украина экспортировала агропродовольства на сумму 22,1 млрд долларов, что на 21% меньше рекорда 2021 года в 27,9 млрд долларов.

"Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые культуры, масла и жиры, различные масличные, остатки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясо и субпродукты. Однако общемировая тенденция снижения мировых цен на продовольствие повлияла и на доходы украинских экспортеров, ведь в сегментах мяса, зерна и масел при росте количественных объемов зарубежных продаж фиксировалось одновременное снижение выручки", – проинформировал Пугачев.

Он добавил, что характерной чертой 2023 года стало значительное увеличение объемов поставок за рубеж отечественных сахара и кондитерских изделий из него.

"2024 год, несмотря на продолжающуюся войну и активные боевые действия, а также сохранение всех основных предпринимательских рисков, вполне может закрепить положительные системные наработки, которые осуществил агропродовольственный сектор в сверхсложных условиях двух предыдущих лет", – считает эксперт.

Экспорт агропродукции из Украины - последние новости

Правительство приняло постановление, согласно которому за нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны Евросоюза предпринимателей на 6 месяцев будут лишать верификации.

Отныне предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран.

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