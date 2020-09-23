Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили новый предельный объем экспорта ржи в 2020-2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 16 тысяч тонн, увеличив его в 16 раз по сравнению с ранее утвержденным объемом 1 тысяча тонн.
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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра Тарас Высоцкий по итогам встречи с профильными ассоциациями.
"Обсудили с профильными ассоциациями ситуацию на рынке зерновых. Согласовали баланс рынка ржи с объемом экспорта в 16 тысяч тонн", - написал он.
Также в ходе встречи Минэкономразвития и участники рынка согласовали необходимость увеличения коэффициента покрытия по земельным участкам и внедрения программы компенсации процентов по кредитам, привлеченным под покупку сельскохозяйственных земель для создания семейных фермерских хозяйств.
Что этому предшествовало
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн.
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