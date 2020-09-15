Крупнейшими покупателями украинской пшеницы в июле-августе были Индонезия, Бангладеш и Египет.

Украина в июле-августе текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировала более 4,9 миллиона тонн пшеницы, что на 9% превышает показатель аналогичного периода 2019/20 МГ.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Мукомолы Украины".

Основные покупатели пшеницы

Отмечается, что по итогам двух месяцев текущего сезона основными покупателями украинской пшеницы были Индонезия, которая закупила 720,5 тысячи тонн (+ 2% к показателю 2019/20 МГ), Бангладеш - 519,2 тысячи тонн (+ 13%) и Египет - 507,9 тысячи тонн (- 4%). На долю этих стран приходится около 35% всего отгруженного из Украины объема пшеницы.

Куда стали продавать больше пшеницы

Также эксперты отмечают существенный прирост поставок украинской пшеницы в Марокко - в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019/20 МГ (452,3 тысячи тонн), Тунис - на 87% (310,1 тысячи тонн), Южную Корею - в 4,4 раза (253,8 тысячи тонн) и Ливию - в 2,7 раза (169,9 тысячи тонн).

В то же время Филиппины в июле-августе сократили закупки украинского зерна на 32% относительно предыдущего сезона – до 328,7 тысячи тонн, а Таиланд – на 24%, до 192,8 тысячи тонн.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, а ржи – на уровне 1 тысячи тонн.

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Автор: Анна Нагорная