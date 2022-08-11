Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются.

Судно, которое 11 августа должно было в порту Черноморска стать для отгрузки украинского зерна, не вышло в рейс. Причиной стала плохая погода.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды и состояния моря", - говорится в сообщении.

При этом указано, что два корабля, которые 10 августа прошли проверку, направляются в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются.

Как сообщал УНИАН, договоренность по безопасным поставкам украинского зерна была достигнута 22 июля в Стамбуле. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

27 июля состоялось открытие Совместного координационного центра. Представители Турции, РФ, Украины и ООН, представленные в центре, будут осуществлять контроль реализации договоренностей.

В соответствии с соглашением, сухогрузы, следующие с грузом зерна и продовольствия из портов Украины, становятся на якорь в заранее обговоренном пункте у входа в Стамбульский пролив. После осуществляется досмотр судна представителями Турции, РФ, Украины и ООН из Совместного координационного центра. После этого корабли продолжают путь в конечный пункт назначения.

По состоянию на 8 августа, планировалось завершить досмотр еще четырех кораблей с 170 тыс. 458 тоннами кукурузы в Стамбуле, однако судно Polarnet, отбывшее из Украины 5 августа, достигло берегов района Дериндже в провинции Коджаели лишь в понедельник. Судно перевозит 12 тыс. тонн кукурузы. Всего из черноморских портов Украины за неделю вышло 10 судов с 305 458 тонн зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: