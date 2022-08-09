Всего на два корабля загрузили 70 тысяч тонн зерна

Новая партия украинского зерна отправилась на экспорт. Из порта "Черноморск" Одесской области вышли два судна.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня два судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тысяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тысячи тонн продовольствия в Турцию, еще около 65 тысяч тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею", - говорится в сообщении.

При этом указано, что это уже второе судно-панамакс, отправляемое из порта "Черноморск".

Как сообщал УНИАН, договоренность по безопасным поставкам украинского зерна была достигнута 22 июля в Стамбуле. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

27 июля состоялось открытие Совместного координационного центра. Представители Турции, РФ, Украины и ООН, представленные в центре, будут осуществлять контроль реализации договоренностей.

В соответствии с соглашением, сухогрузы, следующие с грузом зерна и продовольствия из портов Украины, становятся на якорь в заранее обговоренном пункте у входа в Стамбульский пролив. После осуществляется досмотр судна представителями Турции, РФ, Украины и ООН из Совместного координационного центра. После этого корабли продолжают путь в конечный пункт назначения.

По состоянию на 8 августа, планировалось завершить досмотр еще четырех кораблей с 170 тыс. 458 тоннами кукурузы в Стамбуле, однако судно Polarnet, отбывшее из Украины 5 августа, достигло берегов района Дериндже в провинции Коджаели лишь в понедельник. Судно перевозит 12 тыс. тонн кукурузы. Всего из черноморских портов Украины за неделю вышло 10 судов с 305 458 тонн зерна.

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