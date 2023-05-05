О намерении ограничить импорт из Украины заявила Молдова.

Молдова заявила о намерении ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля во время встрече с главой Делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом, сообщает NewsMaker.

Боля заявил о "намерении министерства временно применить меры, которые ввели некоторые страны ЕС на импорт зерновых и масличных культур из Украины".

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По словам министра, правительство намерено компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо, которое они используют, и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

Украинское зерно и Молдова

Экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых акций протеста в ряде стран.

15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Такое же решение приняли Болгария, Венгрия, и Словакия.

18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна. Транзит зерна возобновят в ночь на 22 апреля.

28 апреля 2023 года Еврокомиссия договорилась с пятью странами относительно импорта украинской агропродукции.

4 мая 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что у Молдовы есть уникальный шанс стать частью транзитного коридора для обхода блокады морских портов Украины.

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