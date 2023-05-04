Молдова может стать частью транзитного коридора.

У Молдовы есть уникальный шанс стать частью транзитного коридора для обхода блокады морских портов Украины.

Такое заявление в интервью молдавскому телеканалу TV8 сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив при этом, что агрессор пытается убить зерновую инициативу, позволяющую Украине экспортировать зерно через одесские морские порты.

"Вы как страна заработаете безумные деньги, если инфраструктурно мы эти пути построим", – сказал министр, обращаясь к правительству Молдовы.

"Россия затянула удавку вокруг Черноморской зерновой инициативы, а теперь рассказывает: ай-яй-яй, что же происходит. Россия хочет убить Черноморскую зерновую инициативу. Точка", – сказал он.

Что происходит с экспортом украинского зерна

В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции договорились об открытии "зернового коридора".

18 марта 2023 года "зерновое соглашение" было продлено на 120 дней, а уже 20 марта Россия выдвинула ультиматум для продления "зернового коридора". Россия фактически остановила экспорт украинского зерна, заблокировав инспекции кораблей в Черном море.

17 апреля Россия снова заблокировала проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, следующих по зерновому коридору.

24 апреля 2023 года "Большая семерка" призвала продлить и расширить "зерновое соглашение".

25 апреля 2023 года Россия обвинила Украину в атаке на Севастополь и заявила о том, что может не продлить "зерновую сделку".

5 мая 2023 года заместители министров обороны Турции, Украины и России проведут переговоры по возобновлению действия зернового соглашения. Переговоры пройдут в Стамбуле.

Турция заявила, что в случае, если Украина и Россия не достигнут договоренностей в по зерновой сделке во время переговоров в Стамбуле, "зерновой коридор" может прекратить свое существование.

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