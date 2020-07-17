Китай открыл свой рынок для украинской черники
Китайская сторона официально открыла свой рынок для украинского экспорта замороженной голубики и черники.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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В ведомстве добавили, что уже зарегистрировано 10 украинских компаний-производителей замороженной голубики и черники.
Крупнейшие импортеры украинских товаров
На сегодня Китай входит в топ-3 крупнейших импортеров украинских товаров (15% всего импорта в первой половине 2020 года). Второе и третье места занимают Германия и Россия (по 9%).
Как менялся размер экспорта
Украина в 2018 году увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 17% - до 229 миллионов долларов.
Экспорт плодово-ягодной продукции из Украины в январе-июне 2019 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 116 миллионов долларов.
Украина по итогам 2019 года экспортировала плодоовощной продукции на рекордные 339 миллионов долларов.
В 2019 году Украина обновила исторический рекорд экспорта плодоовощной продукции, полностью оправившись от российского эмбарго, однако прекратив поставки на рынок России полностью.
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