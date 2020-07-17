Китай открыл свой рынок для украинской черники

Уже зарегистрировано 10 украинских компаний-производителей замороженной голубики и черники

Китайская сторона официально открыла свой рынок для украинского экспорта замороженной голубики и черники.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В ведомстве добавили, что уже зарегистрировано 10 украинских компаний-производителей замороженной голубики и черники.

Крупнейшие импортеры украинских товаров

На сегодня Китай входит в топ-3 крупнейших импортеров украинских товаров (15% всего импорта в первой половине 2020 года). Второе и третье места занимают Германия и Россия (по 9%).

Как менялся размер экспорта

Украина в 2018 году увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 17% - до 229 миллионов долларов.

Экспорт плодово-ягодной продукции из Украины в январе-июне 2019 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 116 миллионов долларов.

Украина по итогам 2019 года экспортировала плодоовощной продукции на рекордные 339 миллионов долларов.

В 2019 году Украина обновила исторический рекорд экспорта плодоовощной продукции, полностью оправившись от российского эмбарго, однако прекратив поставки на рынок России полностью.

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