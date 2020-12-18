По данным "Института аграрной экономики", вследствие более низкой ставки на сельхозпродукцию потери госбюджета могут достичь 8,5 миллиарда гривень в следующем году.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 14% с 20% на некоторые виды сельхозпродукции приведет к недополучению 5,5 миллиарда гривень в государственный бюджет Украины.

Читайте такжеУкраина сокращает сельхозпроизводствоОб этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на кандидата экономических наук Леонида Тулуша.

По его словам, снижение ставки НДС несет как негативные, так и положительные последствия для доходной части госбюджета.

"Из позитивного прежде всего необходимо отметить снижение потерь госбюджета вследствие деятельности так называемых "налоговых скруток", – отметил эксперт.

В следующем году это может сохранить в госбюджете Украины не менее 3 миллиардов гривень.

В то же время, потеря ежемесячных НДС-поступлений в бюджет вследствие более низкой ставки на сельхозпродукцию может привести к потерям госбюджета в размере 8,5 миллиарда гривень в следующем году.

"В таком случае отрицательное сальдо НДС от поставок сельхозпродукции может составить более 5,5 миллиарда гривень, то есть доходная база государственного бюджета Украины может уменьшиться на 5,5 миллиарда гривень. Поскольку указанные экономические эффекты не учитывались при формировании показателей доходной части госбюджета-2021, возникает необходимость в сбалансировании его показателей", - подчеркнул Тулуш.

Что этому предшествовало

17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон о введении сниженной 14-процентной ставки НДС на операции по поставкам отдельных видов сельхозпродукции.

Право на сниженную процентную ставку НДС получают следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла.

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Автор: Анна Нагорная