Украинским фермерам обещают льготные условия приобретения сельхозземли

По случаю Дня фермера президент Зеленский подчеркнул, что без земельной реформы у Украины не будет шанса снова стать житницей Европы.

Фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли после введения в Украине рынка земли.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по случаю Дня фермера в Украине, который отмечается 19 июня.

"Фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли. В частности, те, кто имеет хозяйство на землях государственной собственности, переданных им в постоянное пользование, смогут приобрести эту землю в беспроцентную рассрочку на 10 лет", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что органам местного самоуправления будут возвращены полномочия по управлению землями местных громад за пределами населенных пунктов, которых они были лишены с 1 января 2002 года.

"Земельная реформа будет предоставлять преимущества национальному малому и среднему агропроизводителю. Предусмотрено учреждение Фонда гарантирования кредитов малым фермерам и Фонда развития сельских территорий. Также будет создана национальная инфраструктура геопространственных данных, будут заполнены "белые пятна" в кадастре", - говорится в сообщении.

Как передает ОП, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что без земельной реформы у Украины не будет шанса снова стать житницей Европы.

"В этом году парламент принял, а я подписал, ряд законов, которые упорядочивают оборот земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным. Развитие фермерства чрезвычайно важно для украинской экономики", - цитирует слова Зеленского Офис президента.

Согласно сообщению, в рамках начатой реформы в 2020 году на поддержку украинских сельхозпроизводителей государство выделило 4 млрд грн, а доступ средств для малого фермера будет максимально упрощен.

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"Достаточно просто зарегистрироваться в системе Аграрного реестра, чтобы получить помощь по программам, определенным правительством", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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