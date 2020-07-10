"Черный импорт" российских удобрений оказался в поле зрения СБУ - расследование НВ

Крупнейший российский производитель минеральных удобрений «Еврохим», продукция которого находится под санкциями Кабинета министров Украины и СНБО, а также его бывшие дочерние компании в Украине, попали под подозрения СБУ из-за возможных незаконных поставок минеральных удобрений в Украину.

Об этом сообщает «Новое время. Бизнес» в материале «Российский след или внутренняя борьба. Почему СБУ пришла к торговцами минудобрениями».

По данным издания, в деле о неуплате антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России фигурируют бывшие «дочки» российской химической компании “Еврохим” в Украине. Именно бывшие трейдеры продукции «Еврохима в Украине», а также ряд других импортеров, оказались замешаны в схеме, которую вскрыла СБУ.

В распоряжении «Нового времени» оказалась копия судебного решения по уголовному делу № 757/27086/20-к, по которому проходят ООО Агротрейд Украина лтд, ООО Агротрейд НД, ООО ТД Агроимпорт ЛТД, ООО Агроимпорт ЛТД, ООО УАПГ, ООО Агрохимресурс, ООО Агропартнер, ООО Одесса Агрохим, ООО Белор Украина, а также их учредители и бенефициары. В материалах уголовного дела № 757/27086/20-к отдельно упоминаются ООО Агроцентр Украина и ДП Агроцентр Еврохим Украина (ранее эти компании входили в состав российской «Минерально-химической компании «Еврохим»). В частности, говорится, что они также ввозили минеральные удобрения по поддельным первичным документам. Компании умышленно уклонялись от оплаты налогов и антидемпинговой пошлины на сумму более 7,5 млн грн в 2017 году, - сообщает «НВ Бизнес».

«Впоследствии ООО Агрохимтехнолоджи купило корпоративные права ООО Агроцентр Украина и ООО Агроцентр Еврохим Украина через ряд «связанных компаний». Этот процесс сопровождался переводом средств на счета АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» (Российская Федерация) и его бенефициарного собственника (Андрей Мельниченко — НВ Бизнес), в отношении которых решением СНБО от 14 мая 2018 года были введены санкции», - напоминают авторы материала.

Читайте такжеСБУ раскрыла миллионную схему c удобрениями из России

В том же мае 2018 года, чтобы выйти из-под санкций, «Минерально-химическая компания «Еврохим» заявила о продаже своего украинского бизнеса местному украинскому менеджменту. Позже о продаже своей дочки заявила еще одна российская компания — «Фосагро».

СБУ установила, что после введения СНБО санкций в мае 2018 года, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ. «Опрошенные эксперты и участники рынка предположили, что речь может идти о возможном импорте российской продукции в Украину через третьи страны», - пишет «НВ Бизнес».

В частности, авторы материала, ссылаясь на данные Союза химиков Украины, обращают внимание, что в 2019 году скрытый импорт азотных удобрений из РФ происходил через Беларусь, Литву, Турцию, Грузию и Болгарию. «Аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 году на рынке комплексных удобрений. В июле были введены санкции в отношении удобрений из РФ. После этого во втором полугодии 2019 года резко вырос импорт из Болгарии, Сербии, Литвы и Польши», - сообщает издание.

«Новое Время. Бизнес» также напоминает, что в конце июня Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных и фосфорных минеральных удобрений, независимо от страны происхождения и экспорта, решив не применять специальные меры. То есть не вводить квотирование.

Напомним, 9 июля СБУ сообщила о вскрытии механизма неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России.

Ранее, 22 июня Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение отказать украинским производителям в защитных мерах и введении квот на импорт минеральных удобрений с формулировкой: «применение специальных мероприятий противоречит национальным интересам Украины».

Согласно анализу, опубликованному изданием «Зеркало недели», решение украинской МКМТ не вводить квоты на импорт минеральных удобрений подыграло российской корпорации «Еврохим», вложившей 1 миллиард долларов в строительство завода в Казахстане. Эксперты отмечают, что удобрения с новых производственных мощностей в Казахстане будут поставляться, в том числе, и на украинский рынок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram