Украинские производители предлагают землянику садовую в среднем на 30% дешевле, чем неделей ранее.

В Украине вторую неделю подряд снижаются цены на землянику садовую.

Об этом сообщают аналитики портала East-fruit.

Они отметили, что в настоящее время украинские производители предлагают землянику садовую к продаже по ценам от 100 до 130 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем неделей ранее.

"По словам производителей, снижать отпускные цены они вынуждены, прежде всего, из-за увеличения предложения данной ягоды на рынке. Также серьезное давление на цену оказывает рост поставок импортной садовой земляники производства Греция, Турция и Испания, цена на которую, как правило, не превышает 150 грн/кг", - говорится в сообщении.

При этом большинство участников рынка сходятся на мнении, что цена на данную продукцию может еще сильнее упасть уже в конце мая, когда в продажу начнет массово поступать земляника садовая открытого грунта.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, в Украине дешевеют огурцы и томаты.

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