Максим Гопка отметил, что украинские производители в перспективе могли бы увеличить поставки популярного продукта.

В Польше бушует птичий грипп, что привело к дефициту яиц. Украинские производители могли бы увеличить объемы экспорта.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН объяснил, ждать ли украинцам подорожания популярного продукта.

"Увеличение поставок яиц украинскими производителями в Польшу - это возможный вариант, поскольку Украина является крупнейшим экспортером яиц в Европейский Союз. На втором месте по объемам экспорта в ЕС идет Великобритания, а на третьем располагается Аргентина. Если на польском внутреннем рынке возникнут более масштабные проблемы с яйцами, то Польша может увеличить объемы поставок этого продукта из Украины, чтобы стабилизировать ситуацию, но это еще будет зависеть от внутренней политики Польши", - рассказал эксперт.

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При этом он отметил, что сейчас большое подорожание яиц в Украине не ожидается.

"Если наша страна будет иметь нормальные торговые отношения со странами-партнерами и сможет удовлетворить их потребности в яйцах, то это повлечет активизацию экспорта, и возможно краткосрочное несущественное повышение цены. Серьезный рост цен на яйца в Украине в ближайшее время не ожидается. Сейчас поголовье кур в нашей стране такое же, как в прошлом году, и с наступлением тепла способность производства яиц на птицефабриках увеличится", - считает Гопка.

В то же время он сообщил, какие факторы могут повлиять на стоимость яиц в Украине:

Внешнеэкономическая деятельность. Важно, насколько другие государства смогут "потушить" очаги вспышек птичьего гриппа, и не потребуют ли они увеличения импорта яиц из Украины. Стоимость кормов. Увеличение спроса в преддверии Пасхи, которую в этом году отмечают 20 апреля.

Цены на яйца в Украине - прогноз экспертов

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на яйца откатились назад после Нового года, вероятнее всего, из-за того, что в Украине нет серьезных перебоев с электроснабжением, и температура воздуха в январе была преимущественно плюсовая, а потому затраты на производство были ниже.

По словам эксперта, за неделю-две до Пасхи цены могут снова вырасти.

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