Рост цен обусловлен не только снижением урожая в Украине, но и общим падением выращивания яблок в регионе.

В сезоне 2024/25 годов отмечается резкий рост экспортных цен на украинское яблоко. По информации аналитиков EastFruit, наиболее существенный рост средних экспортных цен отмечен при поставках яблок в ОАЭ, где импортеры в этом сезоне платили на 40-60% больше за украинские фрукты.

Также достаточно существенно - на 30-40%, выросли экспортные цены на украинское яблоко, поставляемое в Саудовскую Аравию, которая является главным рынком сбыта по этой категории продукции в текущем сезоне. Аналогичный рост цены наблюдается в экспорте яблока в Кувейт. Швеция, один из основных покупателей украинского яблока в ЕС, платила в среднем на 25% больше, чем год назад.

По информации экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака, рост цен на яблоко обусловлен не только снижением урожая в Украине, но и общим падением производства яблока в регионе, что существенно поддерживает цены на всех рынках сбыта, включая страны Ближнего Востока.

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"Также важной причиной роста цен является продолжение повышения цен на яблочный концентрат до рекордных уровней, что влечет за собой цены на промышленное яблоко. Таким образом, предложение дешевого яблока низкого качества на свежем рынке снижается, потому что производителям проще и выгоднее его продать на заводы по производству концентрата, и это также способствует росту цен в сегменте свежей продукции", - объяснил он.

Аналитики отмечают, что в этом сезоне экспорт яблока не является приоритетом для многих украинских садоводов на фоне достаточно высоких цен на внутреннем рынке. Даже в долларах США оптовая цена на яблоко является рекордной за все последние годы. В гривне же цена выше прошлогодней, которая тоже была тогда рекордной, на целых 56%.

"Очевидно, что на данный момент перспективы роста цены на яблоко в Украине не исчерпаны, и весной ценовые рекорды могут быть обновлены, а экспорт будет минимальным за последние годы", - прогнозируют в EastFruit.

Цены на продукты в Украине

В Украине наблюдается существенное подорожание продуктов питания. Потребительская инфляция в ноябре составила 11,2% в годовом измерении. Цены на овощи за год выросли на 62,9%. Также значительно выросли цены на масло и яйца - 30,7% и 30,6% соответственно.

На рынке Украины продолжает дорожать большинство овощей, а также растут в цене некоторые виды цитрусовых. По данным аналитиков проекта EastFruit, по итогам прошлой недели оптовые цены на белокочанную капусту составляют 24-27 гривен за килограмм, хотя неделей ранее овощ стоил 24-25 грн/кг.

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