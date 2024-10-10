Отмечается, что на данный момент цены на яблоки подогоревает интерес со стороны производителей концентрата.

Оптовые цены на яблоки в Украине достигают отметки в 25 гривень за килограмм, а розничные – до 40 грн/кг. Причиной повышения цен на этот популярный фрукт стал интерес со стороны производителей концентрата.

"Основная причина такого увеличения – цена на техническое яблоко, уже достигающая почти 0,30 евро за 1 кг. Это просто рекордная цена, которую участники рынка не помнят за многие годы. Здесь рост цены должен остановиться, поскольку в Польше за такое же яблоко уже платят меньше", - цитирует руководителя USPA Fruit Владимира Гуржия Agro Times.

При этом он считает, что на цены также повлияла возможность отгружать яблоко на сети, но вскоре стоит ожидать падения цен.

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"Я думаю, что цена снизится и, если бы не ситуация с высокими ценами на рынке концентрата, то я бы о снижении цены за недель 4-6 говорил бы с уверенностью", – подытожил эксперт.

В Украине наблюдается тенденция к подорожанию яблок. Повышение цен на фрукты связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов яблок.

Садоводы предлагают к продаже яблоки по 15-22 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объема партии, что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой недели.

Отмечается, что новые оптовые цены на яблоки в Украине уже самые высокие, как минимум, за последние 7 лет.

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