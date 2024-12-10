За месяц яйца в Украине подорожали на 54,6%.

Потребительская инфляция в Украине в ноябре в годовом выражении ускорилась до 11,2%. Как сообщает Государственная служба статистики, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем составила 1,9%, с начала года – 10,4%.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего (на 54,6%) подорожали яйца. На 13,7-1,5% выросли цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2%.

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Одежда и обувь за месяц подешевели на 2,2%. В частности, обувь – на 2,7%, одежда – на 1,7%.

При этом за год, по сравнению с ноябрем прошлого года, цены на продукты питания в целом выросли на 14,3%. Больше всего подорожали овощи – на 62,9%, значительно выросли цены и на масло и яйца – 30,7% и 30,6% соответственно.

Почти на четверть (на 24,7%) выросли цены на фрукты. Молоко подорожало на 16,6%, хлеб – на 15,8%.

Подешевел за последний год только сахар – снижение цены составило 3,6%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 11,% за год.

Что касается услуг, то более чем на 12% увеличились цены на услуги здравоохранения, образования и гостиниц и ресторанов. Также на 4,7% подорожали услуги связи.

Инфляция в Украине – последние новости

По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривень, или на 22,3%, до 21 946 гривень. Впрочем, почти половину прироста "съедает" инфляция, рассказал экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Владимир Ланда.

По прогнозу международного агентства Fitch Ratings, инфляция в Украине в 2025 году составит в среднем 9,3%. Быстрый рост заработной платы на фоне нехватки рабочей силы и несоответствия профессиональных навыков может поддержать ценовое давление внутреннего спроса, отметили аналитики.

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