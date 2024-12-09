Также расширился диапазон цен на цитрусовые.

На рынке Украины продолжает дорожать большинство овощей, а также некоторые цитрусовые.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, по итогам прошлой недели оптовые цены на белокочанную капусту оказались в пределах 24-27 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ стоил 24-25 грн/кг. Также подорожала морковь - с 18-22 грн/кг цена поднялась до 22-24 грн/кг.

Кроме того, увеличился минимальный уровень цен на столовую свеклу. Нижняя ценовая граница подскочила с 13 до 14 гривен.

Видео дня

В то же время после недавнего подорожания в Украине снова снизились отпускные цены на лук - верхняя ценовая граница упала с 17 до 15 грн/кг. Также подешевел и картофель - 20-25 грн/кг против 23-25 грн/кг неделей ранее.

Аналитики также отмечают, что рост предложения импортного огурца на рынке привел к снижению цен на него. Так, если неделей ранее цена составляла 95-135 грн/кг, то на прошлой неделе она уже была 90-95 грн/кг.

При этом выросли в цене томаты - с 80-90 грн/кг до 90-125 грн/кг на прошлой неделе и также сладкий перец - с 100-110 грн/кг до 135-140 грн/кг.

Цветную капусту предлагали дешевле, чем неделей ранее, с диапазоном цены в 90-95 грн/кг. Существенно подорожал кабачок - с 60-70 грн/кг неделей ранее до 110-120 грн/кг на прошлой неделе. Также подорожал чеснок - нижняя ценовая граница подскочила с 75 до 80 грн.

Во фруктовом сегменте продолжает дешеветь груша - с 60-80 до 40-48 грн/кг. Также, после подорожания неделей ранее, немного снизились цены на яблоко - с 26-35 до 25-32 грн/кг. Кроме того, подешевели мандарины - с 75-115 до 60-110 грн/кг, хурма - с 80-165 до 75-160 грн/кг и киви - со 100-110 до 45-110 грн/кг.

В то же время подорожали лимоны - с 55-75 до 65-130 грн/кг и гранат, нижняя ценовая граница которого поднялась с 90 до 95 грн/кг.

Диапазон цен на апельсины расширился. Если неделей ранее цитрус продавали по 70-90 грн/кг, то на прошлой неделе - 65-120 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - что известно

9 декабря член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что из-за неурожая и падения доходов населения нынешний салат Оливье обойдется украинцам дороже.

Ранее сообщалось, что по итогам сезона 2024 года Украина столкнулась с дефицитом картофеля из-за плохого урожая. Это привело к росту цен на овощ, из-за чего сильно вырос импорт. Главными импортерами овощей в Украину стали Турция, Польша и Нидерланды.

Вас также могут заинтересовать новости: