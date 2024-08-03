О проблемах реализации в связи с низким качеством томата заявляют производители и оптовые компании.

На текущей неделе в Украине укрепились тенденции снижения цен на тепличные помидоры. По состоянию на 2 августа цены на качественные помидоры упали до 20-40 грн/кг ($0,49-0,97/кг). Это в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, пишут аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что во многих областях погода стабилизировалась. Это позволило возобновить уборочную кампанию грунтового томата. На сегодня уборка ведется практически во всех регионах страны. Однако спрос на продукцию, учитывая неудовлетворительные качественные показатели, остается на низком уровне.

Проблемы реализации в связи с низким качеством томата объясняют и производители, и оптовые компании. Растения страдают от жаркой засушливой погоды, плоды повреждены солнечными ожогами, на них нередко появляются трещины. Это снижает товарный вид продукции.

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Несмотря на постепенное снижение цен на тепличные томаты, данная продукция сейчас предлагается к продаже на внутреннем рынке в среднем на 25% дороже, чем год назад. Такую ситуацию украинские производители объясняют общим снижением производства помидоров в стране.

Цены на овощи

Огурцы в Украине резко дорожают. Уже стоят втрое дороже, чем прошлым летом. Большинство тепличных комбинатов полностью завершили первый оборот продукции и даже реализовали излишки.

Цена на картофель в Украине также продолжает стремительно снижаться. Речь идет об овоще урожая нынешнего года. Фермеры заявили, что даже снижение цен не увеличило продажи.

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